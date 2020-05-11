Мнение: Аппаратная возня

11.05.2020, 19:00, Разное

Заявление Путина об отмене режима нерабочих дней на самом деле вообще никак не отменяет все те решения, которые приняли региональные власти. Однако с точки зрения борьбы за власть это очевидная попытка начать выход из бункера. Что в целом логично – еще пару недель, и можно будет там остаться навсегда.

Теперь Путин как бы весь в белом и перекладывает ответственность за прекращение карантинных мероприятий на губернаторов, однако в случае всплеска заболевания они и будут отвечать. Что ставит их в крайне двусмысленное положение.

Чисто аппаратно Путин пытается еще раз уйти от ответственности и встать над губернаторами, возвращая себе положение арбитра, который будет решать их судьбу. Если для провинции это состояние в целом привычно, то для московского мэра наступает момент истины. Держать дальше карантин означает принять весь негатив на себя, отказаться от карантина на положительной динамике роста заболеваемости – окончательно упустить ситуацию из-под контроля. И то, и другое для него в аппаратном отношении полная катастрофа. При этом Путин сообщил, что именно регионы в случае продления карантина должны будут помогать предприятиям и организациям на своей территории. До 12 мая регионы могли всех посылать, ссылаясь на то, что режим введен Центром (который в отношении помощи занял вполне конкретную позицию – денег нет и не будет), то теперь именно губернаторам предстоит изыскивать ресурс для поддержки после 12 мая. А ресурс за полтора месяца карантина весьма поиздержался.

Формально заявлено, что будут разработаны меры и на федеральном уровне, но они будут носить косвенный характер – частичная отмена налогов за период карантина, однако прямых выплат дождутся далеко не все, да и выплаты эти будут, понятно, скорее, издевательскими.

Естественно, что все эти игры престолов ни к борьбе с эпидемией, ни к помощи людям никакого отношения не имеют. Путин пытается вернуть себе власть, которую он сам сбросил, сбежав в бункер. При этом пока возвращаться он, судя по всему, не намерен.

Так или иначе, но ход сделан. Борьба по всем законам жанра только обостряется. Если у Собянина были какие-то соображения на счет дальнейшего развития событий, то теперь ему придется ускоряться и решать проблему в очевидном цейтноте.