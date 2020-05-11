В Украину авиарейсами из ОАЭ и Армении эвакуировали более 300 человек

11.05.2020, 18:55, Новости дня

В Украину авиарейсами из ОАЭ и Армении накануне эвакуировали более 300 человек. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В аэропорт Борисполь прибыли пассажиры из Шарджи и Еревана.

Пограничники провели температурный скрининг и опросили всех прибывших граждан о состоянии их здоровья. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прилетевших в Украину не оказалось.

Все прибывшие этими авиарейсами пассажиры решили придерживаться режима самоизоляции с помощью мобильного приложения “Дій вдома”.

Отмечается, что в общей сложности за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тыс. граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,136 млн человек, из них более 283 тыс. умерли, 1,423 млн выздоровели.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.