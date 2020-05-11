Степанов: Мы не останавливаем второй этап медицинской реформы, мы меняем ситуацию, чтобы не терять больницы и медперсонал

11.05.2020, 18:55, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины не намерено останавливать второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 11 мая пресс-служба ведомства.

По словам Степанова, все действия нынешнего руководства Минздрава направлены на то, чтобы в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия украинских больниц.

“Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц”, – подчеркнул министр.

По мнению главы ведомства, разработанная предыдущими руководителями Минздрава реформа не адаптирована к украинским реалиям.

“Национальная служба здоровья Украины рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабинет Министров. Эти тарифы были рассчитаны всего за два месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина”, – уточнил Степанов.

Он считает, что процесс реформирования украинской медицины может занять около трех лет.

“Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг”, – резюмировал министр.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

В рамках второго этапа реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

Степанов говорил, что при нынешних расценках в 2020 году финансирование 984 больниц уменьшится на 10–50%, что может привести к сокращениям медработников.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая потребовал от Министерства здравоохранения и Верховной Рады пересмотреть медицинскую реформу. По мнению президента, из-за нового механизма финансирования могут остаться без работы около 50 тыс. медиков, 332 клиники закроются. Он предложил признать ошибки и разработать механизмы их исправления.

В Минздраве заявляли, что внесут коррективы в реализацию медреформы.