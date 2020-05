Пандемия COVID-19. В Великобритании количество умерших превысило 32 тысячи

11.05.2020, 10:55, Новости дня

За последние 24 часа от коронавирусной болезни COVID-19 в Великобритании умерло 210 человек, что на 59 меньше, чем вчера, сообщило 11 мая в Twitter министерство здравоохранения страны.

Общее число жертв эпидемии в Соединенном Королевстве составило 32 065. Больше умирает только в Соединенных Штатах.

За день было взято 3877 позитивных тестов (10 мая – 3923). Всего с начала вспышки было инфицировано 223 060 человек.

Министерство также отметило, что количество протестированных жителей Великобритании превысило 1,4 млн.

As of 9am 11 May, there have been 1,921,770 tests, with 100,490 tests on 10 May.

1,400,107 people have been tested of which 223,060 tested positive.

As of 5pm on 10 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 32,065 have sadly died. pic.twitter.com/peEKZjgxYK

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 11, 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 мая объявил о предварительных планах по выходу из карантина. С 13 мая будут сняты все ограничения на занятия спортом на свежем воздухе, а также на посещение парков и скверов. Также работодателям предписано “активно поощрять” выход сотрудников на работу, если работать из дома не представляется возможным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,136 млн человек, из них более 283 тыс. умерли, 1,423 млн выздоровели.