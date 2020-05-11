 

Во Франции жители штурмом взяли небольшой город из-за дешевых сигарет и алкоголя

11.05.2020, 18:53, Разное

Французы штурмовали небольшой городок из-за дешевых сигарет и алкоголя. После послабления карантинного режима жители массово отправились за покупками в коммуну Ле-Пертюс, расположенную в Восточных Пиренеях.
Выбор в пользу этого города французы сделали по той причине, что именно там самые низкие акцизы на табак и алкоголь. 11 мая улицы Ле-Пертюс заполонили покупатели. Они штурмом взяли лавочки, где продавались вредные для здоровья товары.

Теперь местные жители обеспокоены, что может возникнуть новая вспышка из-за такого столпотворения. Они обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру МВД Кристофу Кастанеру, чтобы те, по возможности, препятствовали возникновению подобных толп. С понедельника в стране начали ослаблять введенный ранее карантинный режим, однако кафе, рестораны и парки, продолжают оставаться недоступными для посетителей.



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