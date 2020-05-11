Ученые: В дикой природе животные обеспечивают профилактику заражения дистанцированием

11.05.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование среди представителей дикой фауны, предметом которого стало изучение факторов, влияющих на взаимную передачу зверями микроорганизмов. Выяснилось, что представители животного мира обеспечивают свою защиту от заражения обеспечением дистанции.

В ходе научной работы ученые, представляющие Техасский университет (США), подвергли изучению приматов, а конкретно: влияние генетики, диеты и взаимодействий в социальных группах в вопросе передачи микроорганизмов, находящихся в кишечнике животных. В частности, были проанализированы образцы фекалий 45-ти самок обезьян-колобусов, ареалом обитания которых являются предместья селений Боабенг и Фима в африканской Гане.

Исследователи обнаружили, что в разных социальных группах приматов кишечный микробиом индивидов имел существенные отличия. В то же время, люди, представляющие разные группы, но тесно связанные в социальном плане, продемонстрировали определенное сходство составляющих микробиома. Такие результаты дали основания экспертам сделать вывод, что отсутствие взаимного попадания микроорганизмов у обезьян было обеспечено соблюдением ими социальной дистанции.

Специалисты подчеркнули, что именно кишечный микробиом, охватывающий всю систему от желудка до толстой кишки, является в данном вопросе наиболее показательным. По их словам, безопасный состав ЖКТ обеспечивает отсутствие рисков ожирения, нарушений функций иммунитета и ослабления устойчивости к паразитам – проблем, характерных для “плохого” микробиома.