Тело украинского моряка найдено в Мексике

11.05.2020, 18:50, Новости дня

В Мексике найден мертвым украинский моряк, член экипажа грузового судна Panamax Alexander, которое ходит под флагом Кипра. Судно направлялось в мексиканский порт Масатлан.

Как сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, информация об исчезновении члена экипажа Panamax Alexander, украинского гражданина, поступила в посольство Украины в Мехико 10 мая. В тот же день тело моряка нашли местные рыбаки.

По этому факту возбуждено уголовное дело, мексиканские правоохранительные органы проводят расследование, пишет РИА Новости.

Несколько дней назад на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб повар. По предварительным данным, он совершил самоубийство из-за личных проблем.