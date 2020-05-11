Сайт госуслуг обвалили после обращения Путина

11.05.2020, 18:48, Новости дня

После выступления президента РФ Владимира Путина, который пообещал единовременную поддержку всем семьям с детьми до 15 лет включительно, сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен.

На этом сайте россияне могут оформить большинство выплат и пособий, однако желающих оказалось слишком много. На то, что сайт недоступен, обратил внимание портал «Говорит Москва».

По состоянию на 19.10 портал gosuslugi.ru не доступен.

Президент Владимир Путин в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам, заключающейся в том числе в том, что семьи получат на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по 10 тыс. рублей.