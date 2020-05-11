Мнение: Рекордный обвал британского ВВП, проблемы на удалёнке и почему стало меньше работы

11.05.2020, 18:42, Разное

1. Коронавирусный кризис бьёт уже не только вековые, но и многовековые рекорды. Банк Англии прогнозирует рекордный обвал экономики страны за всю историю Великобритании, то есть более чем за 300 лет с 1706 года. Падение в 2020 году может составить 14%:

https://www.bbc.com/news/business-52566030

https://lenta.ru/news/2020/05/07/british/

По данным фонда Resolution Foundation, обвал экономики в этом году будет настолько серьёзен, что каждая британская семья потеряет в среднем 9 тысяч фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов).

Для сравнения, Еврокомиссия в этом году прогнозирует снижение ВВП России лишь на 5%:

https://www.rbc.ru/economics/06/05/2020/5eb287449a79476556057448

2. Россияне жалуются на проблемы, которые испытывают на удалённой работе:

https://lenta.ru/news/2020/05/06/hunger/

Треть опрошенных (33 процента) ставят на первое место постоянное желание есть и необходимость готовить. Вторым источником дискомфорта на удаленке оказалась необходимость присматривать за детьми, в частности, кормить их, развлекать и учить. Об этом сообщили 23 процента респондентов. В Топ-3 раздражающих факторов россияне также включили других родственников, проживающих с ними. Так на вопрос ответили 22 процента опрошенных.

Среди иных мешающих сосредоточиться моментов россияне назвали социальные сети, домашние дела (уборка, стирка), отсутствие размеренного графика, отвлечение на кино и телевидение, чтение новостей о коронавирусе, обучение, домашних животных и «размышления о вечном и судьбах мира».

В целом, 45 процентов респондентов сообщили, что на удаленке постоянно или периодически отвлекаются на не связанные с работой вещи. Максимально сосредоточенными себя считают 55 процентов участников исследования.

Результат, на самом деле, отличный: большинству, оказывается, на удалённой работе ничего не мешает.

Интересно было бы сравнить это с минусами неудалённой работы, спросив россиян по итогам карантина, что они предпочитают.

3. Ещё один опрос о том, как кризис и карантин повлияли на работу:

https://lenta.ru/news/2020/05/08/rabota_i_dohodu/

Почти половина (45 процентов) россиян стали меньше работать с наступлением пандемии коронавируса: объем их работы сократился. Об этом свидетельствуют данные исследования Kelly Services и «Авито Работа». Копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 22 процента респондентов объявили, что нагрузка не изменилась, у 7 процентов — возросла, а оставшиеся 25 процентов не смогли однозначно оценить изменение рабочей нагрузки. У большинства участников опроса (68 процентов) снизились доходы, это касается сотрудников сферы туризма, спортивных клубов, салонов красоты и других.

Обвал в сфере услуг, безусловно, серьёзный.

Однако, возможно, многие россияне стали ощущать, что меньше работают, просто потому, что на удалёнке им работать проще и эффективнее. Стресс от поездок на работу и от общения с неприятными коллегами иногда бывает очень велик, и на него не обращают внимания исключительно из-за человеческой способности приспосабливаться совершенно ко всему.