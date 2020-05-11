Андрей Малахов показал архивный снимок, сделанный во времена “Большой стирки”

11.05.2020, 18:30, Разное

Андрей Малахов опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram архивный снимок. На нём он запечатлён ещё во времена “Большой стирки”, шоу, с которого началась его карьера на центральных телеканалах.

Андрей Малахов стал известен широкой аудитории, став ведущим “Большой стирки”. Эта программа выходила на “Первом канале”. Уже через три года она сменила название, превратившись в “Пять вечеров”, а чуть позже — в “Пусть говорят”. Теперь журналист работает на другом канале, тем не менее, он не забыл, где начиналась его профессиональная деятельность. В личном микроблоге он напомнил об этом и остальным, показав архивный снимок, сделанный в 2001 году. В кадре, тогда 29-летний, телеведущий появился вместе со своим давним другом, бизнес-леди Беттиной фон Шлиппе.



Поклонники обрадовались возможности вспомнить, каким был их кумир почти 20 лет назад. Некоторые отметили, Андрей Малахов прекрасно выглядит в свои годы, но им, как будто, не хватает теперь того огонька в глазах, который был у него в начале профессиональной карьеры.