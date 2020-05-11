Украинцы после обращения Путина ужаснулись показателям тестирования в своей стране

11.05.2020, 18:30, Новости дня

За все время пандемии коронавируса на Украине проведено всего 181 тыс. тестов, тогда как в РФ ежедневно тестируют около 170 тыс. человек, отметили украинские СМИ после обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам.

«В РФ будут тестировать по 300 тысяч человек в день. Это в 1,5 раза больше, чем Украина сделала за все время эпидемии», – с таким заголовком выпустил новость портал «Страна» после обращения Путина.

Указывается, что в середине марта в РФ проводилось 2,5 тыс. тестов в день, сейчас – около 170 тыс. тестов за сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире. К середине мая число тестирований будет доведено до 300 тыс. в сутки.

Портал со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что на Украине с начала эпидемии сделали всего чуть более 181 тыс. тестов на коронавирус.

«Главное отличие – в РФ берут тесты у всех потенциальных контактеров не только с зараженными, но и у тех, у которых есть подозрение на коронавирус. На Украине такой практики нет. Правило обязательного тестирования всех контрактеров с зараженными вводится принятым на прошлой неделе законом. Но у специалистов есть огромные сомнения, что это будут делать на практике ввиду дефицита тестов», – говорится в сообщении.

Путин в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России, а также объявил о прямой помощи гражданам.