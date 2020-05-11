Прохор Шаляпин познакомил подписчиков с лучшими друзьями во время самоизоляции

11.05.2020, 18:30, Разное

Прохор Шаляпин, как и большинство представителей российского шоу-бизнеса, не дает концертов и не участвует в съемках. Эстрадный певец показал подписчикам лучших друзей, с которыми он предпочитает проводить время во время самоизоляции.

В личном микроблоге Instagram исполнитель и начинающий актер разместил свежий снимок, где он позирует в окружении плюшевых медведей. В подписи к фото финалист конкурса “Фабрика звезд-6” указал, что с ним рядом находятся его лучшие друзья в период изоляции.



Поклонники знаменитости положительно оценили его “плюшевую” фотосессию, указав, что такое окружение ему подходит и Прохор Шаляпин очень гармонично смотрится в новом образе. Они поддержали кумира, который предпочитает не покидать дом во время пандемии коронавируса.