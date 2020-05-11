 

50 звездных семей: Джиджи Хадид, Джастин Бибер, Селена Гомес, Дрейк и другие опубликовали фото с мамами

11.05.2020, 18:24, Разное

В первое воскресенье мая жители нескольких десятков стран – от США и Канады до Индии и Бразилии – отмечают Международный день матери. Отмечают, по традиции, и в реальном, и в виртуальном мире, публикуя в социальных сетях снимки со своими мамами. Эту инициативу который год поддерживают знаменитости, выражая свою любовь и благодаря своих мам за все, что они для них сделали.

В этом году трогательные снимки с мамами и теплые слова в их адрес опубликовали Мадонна, Николь Кидман, Джессика Честейн, Джастин Тимберлейк, Бейонсе, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Хейли Бибер, Селена Гомес, The Weeknd, Дрейк, Натали Портман, Миранда Керр, Джаред Лето, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес  и многие другие.

В нашей галерее – порядка 50 знаменитостей и их мам. Пусть праздник длится каждый день, любимые мамы!

Джастин Бибер с мамойКликните на фото для просмотра галереи

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)10 Май 2020 в 5:03 PDT

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Публикация от JARED LETO (@jaredleto)10 Май 2020 в 8:45 PDT

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Публикация от Christina Aguilera (@xtina)10 Май 2020 в 10:45 PDT



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