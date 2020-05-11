Военный эксперт Леонков объяснил преимущество российского военного флота над американским

11.05.2020, 18:17, Разное

Недавно отечественный военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал отечественному изданию диспозицию сил, касающуюся военно-морских флотов РФ и США. По мнению специалиста, более качественное вооружение российских кораблей дает им определенное преимущество перед их зарубежными соперниками.

Беседуя с журналистами портала Baltnews, Алексей Леонков сразу оговорился, что количественный состав американских ВМС является более многочисленным и на 25% превышает оснащенность кораблями ВМФ России. Однако, как заметил эксперт, численное превосходство в данном случае вовсе не обеспечивает преимущества Соединенным Штатам. Напротив, боеприпасы “Циркон” и “Калибр”, которыми оснащены боевые установки российских фрегатов, по мощности и современным техническим требованиям существенно превосходят их американские аналоги. И этот фактор, как полагает Леонков, является решающим в вопросе оценки потенциальных возможностей двух флотов. Кроме того, по мнению эксперта, не стоит забывать об обширной географической универсальности ВМФ РФ, военные суда которого размещены в трех морях (Черном, Балтийском и Каспийском) и двух океанах.

Алексей Леонков напомнил, что новые корабли и подлодки, которые были произведены силами “Объединенной судостроительной корпорации”, уже имеют на борту универсальные пусковые комплексы, боеприпасами которых являются мощные гиперзвуковые ракеты “Циркон”. Даже американские эксперты уже успели отметить, что эффективную защиту от данного вооружения обеспечить практически невозможно. В свою очередь, ближнюю береговую зону страны охраняют малые боевые суда, вооруженные крылатыми ракетами “Калибр”, по мощности не уступающими американским “Томагавкам”.