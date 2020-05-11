 

Анастасия Цветаева на карантине в Израиле живет отдельно от мужа

11.05.2020, 18:09, Разное

Анастасия Цветаева приняла решение отдельно пожить от супруга и старшего сына в период самоизоляции. Временно актриса и ее родные пребывают на курорте в Израиле.
У старшего сына Анастасии Цветаевой, 14-летнего Кузьмы Гончарова не так давно снова начались тренировки по баскетболу, поэтому он остается дома и далее. Отечественная актриса в компании мужа и остальных детей сняла домик в отеле на Голанских высотах в Израиле, но заселились родственники в разных комнатах. У коттеджа различные выходы, он разделяется стеной, в связи с чем Цветаева будет жить с годовалым сыном Акивом, а супруг Надав Ольган поселится в другой части с дочерью Эстер.

По словам артистки, местные гостиницы работают в настоящее время, если у них имеется возможность размещения посетителей на удалении, и при отсутствии лифтов. Пообедать в ресторанах тоже невозможно, поэтому актриса вынуждена готовить самостоятельно. Пока она наслаждается природными красотами, горами, парком и водопадом.

Анастасия Цветаева снялась больше, чем в трех десятках фильмов, а также в клипах коллективов «Звери» и «Корни». Она с активностью ведет личный блог в Instagram, три года назад ей вручили премию 9 канала Израиля «Человек года» в номинации «интернет-персона». Тогда же артистка получила из рук Андрея Малахова премию за наиболее красивый аккаунт от группы «Нефорум блогеров».



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