Умерла актриса Малого драмтеатра Светлана Григорьева

11.05.2020, 18:09, Разное

Старейшая артистка Малого драмтеатра Санкт-Петербурга Светлана Григорьева умерла 10 мая. До 93-летия она не дожила 10 дней.

О смерти актрисы рассказали в официальном аккаунте театра в социальной сети «ВКонтакте». Представители учреждении отметили, что Светлана Григорьева всегда активно работала в театре, отдавая любимому делу всю любовь, душевные силы и талант. Артистка прославилась благодаря участию в многочисленных спектаклях, включая роли Марфы Репишной в «Братьях и сестрах», Василисы Премудрой в «Живи и помни», а также ряд других.

Снималась Григорьева и в фильмах, например, ее можно увидеть в картине «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко, сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В 90-летний юбилей артистка вышла на сцену на премьере спектакля «Омлет а-ля мутард» и написала мемуары «Еще не вечер». Одной из последних работ Светланы Григорьевой является «Темный лес» Сергея Щипицина.

В начале апреля скончалась 94-летняя актриса Онор Блэкман, ставшая известной после выхода на большие экраны фильма «Голдфингер», сыграв там подругу Джеймса Бонда. Она умерла в своем доме в Сассексе от старости. По словам родственников, артистка была хорошей матерью и бабушкой, проявлявшей большую заботу о близких.