Названо число задержанных за майские праздники нарушителей самоизоляции в Москве

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11.05.2020, 18:08, Новости дня

За нарушение режима самоизоляции в майские праздники в Москве были задержаны более 1,2 тыс. человек, выписаны 6,5 тыс. уведомлений, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тыс. уведомлений и задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», – передает РИА «Новости» сообщении Росгвардии.

Ранее были названы лидирующие по числу нарушений режима самоизоляции российские регионы.



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