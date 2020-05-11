Названо число задержанных за майские праздники нарушителей самоизоляции в Москве

11.05.2020, 18:08, Новости дня

За нарушение режима самоизоляции в майские праздники в Москве были задержаны более 1,2 тыс. человек, выписаны 6,5 тыс. уведомлений, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тыс. уведомлений и задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», – передает РИА «Новости» сообщении Росгвардии.

Ранее были названы лидирующие по числу нарушений режима самоизоляции российские регионы.