Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

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11.05.2020, 18:08, Новости дня

Депутат Госдумы от Крыма, бывший прокурор полуострова Наталья Поклонская сообщила, что впервые дала интервью украинскому журналисту – Дмитрию Гордону.

«Впервые состоялся диалог с украинским журналистом. Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым», – передает ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что интервью прошло в онлайн-режиме. Гордон говорил из Киева, Поклонская – из Симферополя.

Программа с ней выйдет в понедельник на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

Ранее Поклонская заявила, что Украина может стать «новым штатом США», так как страна теряет признаки независимого государства.



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