Sunday Times рассказала, как «ковбойская операция» в Венесуэле превратилась в фарс

11.05.2020, 17:57, Новости дня

Недавняя «ковбойская операция» в Венесуэле по «аресту» президента Николаса Мадуро в итоге превратилась в фарс, пишет The Sunday Times. Но среди «незадачливых псов войны», схваченных местными силовиками, не было идейного вдохновителя этой провальной затеи — бывшего венесуэльского генерала Кливера Алкалы.



Reuters

Издание The Sunday Times решило рассказать о «незадачливых псах войны», которые недавно решили «арестовать» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как отмечается в статье, «ковбойскую операцию», которая на прошлой неделе превратилась в фарс, организовали бывший венесуэльский генерал Кливер Алкала, который в своё время служил под командованием Уго Чавеса, а теперь оказался в числе самых разыскиваемых людей своей страны, и ветеран американского спецназа Джордан Гудро.

Когда на прошлой неделе группа мятежников высадилась с рыбацких лодок на венесуэльское побережье Карибского моря, их уже поджидали местные силовики, устроившие для незваных гостей засаду.

По имеющейся информации, восемь «потенциальных борцов за свободу» были ликвидированы, ещё 13 человек арестованы, в том числе два американских ветерана войны в Ираке.

На телевидении показали кадры, на которых американцев с надетыми на лицо масками для защиты от коронавируса ведут под дулами автоматов.

Но среди захваченных не было Кливера Алкалы, идейного вдохновителя этого злополучного восстания. По странному стечению обстоятельств он в марте этого года сдался американским властям и находится в Нью-Йорке под арестом по обвинениям в контрабанде наркотиков в интересах, кого бы вы думали, Николаса Мадуро. По словам самого Алкалы, выдвинутые против него обвинения в «наркотерроризме» — это результат «недопонимания». Короче, его подставили, иронизирует издание.

58-летний Алкала, некогда революционер-социалист, — это недостающее звено в событиях «Венесуэльского залива Свиней», названного так в память о провальной попытке ЦРУ 59 лет назад свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро.

Эта история о том, как «60 венесуэльцев и два американца» предприняли такую, казалось бы, самоубийственную миссию против поддерживаемого Россией режима Мадуро, походит на сценарий второсортного боевика о наёмниках, шпионах и их хозяевах.

Главным среди «псов войны» оказался 43-летний Джордан Гудро, бывший американский медик, служивший в рядах спецназа, который три раза удостаивался бронзовой звезды за отвагу, проявленную в Афганистане и Ираке. Этот бритоголовый мускулистый эксперт по боевым искусствам после ухода из американской армии создал в 2018 году частную охранную фирму во Флориде.

Гудро, будучи, как описал его один коллега, «свободолюбивым патриотом», оказался вовлечён в дела венесуэльской оппозиции после того, как его наняли обеспечивать безопасность на концерте, состоявшемся в феврале прошлого года на границе между Колумбией и Венесуэлой. То мероприятие было устроено в поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, которого ранее признали законным президентом Венесуэлы не только США, но и несколько десятков других стран.

А в марте 2020 года между Джорданом Гудро и Кливером Алкалой состоялась встреча, в ходе которой последний заявил о том, что под его командованием находится 300 военных перебежчиков, которые дислоцированы в Колумбии на трёх секретных базах. Среди них даже есть человек, который в 2018 году совершил неудачное покушение на Мадуро с помощью беспилотника. Эти люди, по словам Алкалы, горели желанием совершать рейды в Венесуэлу.

Гудро вызвался подготовить этих людей к боевым действиям и отправил четырёх своих коллег-ветеранов для обучения повстанцев. Американцы были удивлены тем, что обнаружили на месте. У людей Алкалы вместо ружей были отпиленные черенки от мётел, а спать им приходилось на полу. Еды было мало. Водопровод отсутствовал.

Рекрутам пообещали, что они легко войдут в Каракас. А деморализованные военные Мадуро разбегутся, столкнувшись с сопротивлением, как было с персидской армией в битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э., когда гораздо меньшим силам Александра Македонского удалось разбить персов. Именно так любил описывать будущие события Гудро. Некоторые в его окружении, как пишет The Sunday Times, думали, что он бредит.

Однако дела пошли не по плану уже в марте, когда один из повстанцев был арестован, после того как он пробрался через границу в Венесуэлу. Затем колумбийская полиция перехватила грузовики с оружием, направлявшиеся в секретные лагеря.

Это, похоже, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения генерала Алкалы. Вскоре после того, как он сдался американским властям, генерал в соцсетях разразился критикой в адрес оппозиции, которую он обвинил в утечках информации, и в адрес лично Хуана Гуаидо, который якобы отказался от финансирования операций.

Хотя США отрицают свою причастность к провальной операции в Венесуэле, Джордан Гудро утверждает, что у него есть высокопоставленные контакты в Вашингтоне. При этом президент Дональд Трамп назначил за голову Мадуро награду $15 млн.