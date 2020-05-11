“Зато какие ощущения!”: Дарья Мельникова из “Папиных дочек” показала шпагат под водой

11.05.2020, 17:53, Разное

Дарья Мельникова не позволяет себе скучать во время самоизоляции. Звезда сериала “Папины дочки” показала поклонникам, как умеет садиться на шпагат под водой.

Молодая актриса часто радует подписчиков своего профиля в Instagram интересными и яркими кадрами. В этот раз в хронике Дарьи Мельниковой появились три необычных фото: знаменитость запечатлена на дне глубокого бассейна в резиновых сапогах и полупрозрачном кремовом наряде. Для новой подводной фотосессии Мельникова решила выполнить шпагат и продемонстрировать балетные этюды.

Пользователи Сети, активно следящие за публикациями актрисы, остались в восторге от ее эксперимента. Они отметили, что такая съемка, должно быть, является очень сложной, так как нужно не только задерживать дыхание, но и позировать в разных ракурсах. “Но зато какие ощущения” – написала Дарья Мельникова, представив три красивых снимка.