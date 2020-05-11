 

“Зато какие ощущения!”: Дарья Мельникова из “Папиных дочек” показала шпагат под водой

11.05.2020, 17:53, Разное

Дарья Мельникова не позволяет себе скучать во время самоизоляции. Звезда сериала “Папины дочки” показала поклонникам, как умеет садиться на шпагат под водой.
Молодая актриса часто радует подписчиков своего профиля в Instagram интересными и яркими кадрами. В этот раз в хронике Дарьи Мельниковой появились три необычных фото: знаменитость запечатлена на дне глубокого бассейна в резиновых сапогах и полупрозрачном кремовом наряде. Для новой подводной фотосессии Мельникова решила выполнить шпагат и продемонстрировать балетные этюды.

Пользователи Сети, активно следящие за публикациями актрисы, остались в восторге от ее эксперимента. Они отметили, что такая съемка, должно быть, является очень сложной, так как нужно не только задерживать дыхание, но и позировать в разных ракурсах. “Но зато какие ощущения” – написала Дарья Мельникова, представив три красивых снимка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Релиз карточной игры Legends of Runeterra состоится 30 апреля

17.05 / Ученые: Продолжительность жизни сокращает работа

07.05 / Мнение: Москва. Провоцирование мятежа

20.04 / АвтоВАЗ изменил условия гарантии на модели своего производства

07.04 / Мнение: Режим готовности в Севастополе продлили до 12 апреля

10.04 / Мнение: Ситуация с коронавирусом в Севастополе

26.04 / Бари Алибасов отмахнулся после скандала с квартирой Натальи Фатеевой

01.04 / Влад Топалов трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения

01.04 / Личное: Призыв — куда?

23.04 / Сонливость у пожилых людей может быть симптомом болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска