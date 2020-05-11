Диетолог Альбина Комиссарова развенчала известные мифы о молоке

11.05.2020, 17:53, Разное

Диетолог Альбина Комиссарова опубликовала в своём микроблоге пост, развеяв известные мифы о молоке. Специалист пояснила о влиянии данного продукта на человеческий организм, а также на внешний вид и общие процессы.

Альбина Комиссарова в первую очередь пояснила о том, действительно ли в молоке могут иметься следы антибиотиков. Диетолог подтвердила, подобное не является редкостью, не все производители одинаково ответственно подходят к своему делу. Они добавляют препараты на стадии кормления животных на фермах, а иногда их вводят внутримышечно коровам во время лечения. Главной целью этих действий является увеличение срока годности получаемого сырья. При этом эксперт отметила, чаще всего подобное допускают небольшие предприятия, в то время как крупные производители стараются не прибегать к этим методам, поскольку при наличии примесей, не удастся изготовить сопутствующие продукты, например, сметану или творог.

При этом она напоминает, наиболее опасным для здоровья является парное молоко, поскольку оно практически не проходит никакой обработки. Желающие получать качественный товар, должны обратить своё внимание на ультрапастеризованное или UHT молоко, выпущенное известным и проверенным брендом. Те же, кто решил полностью от него отказаться, могут в качестве альтернативы добавить в рацион рыбу, листовую зелень, миндаль, бобовые культуры и семена подсолнечника. Этот набор продуктов позволит компенсировать собой источник кальция. Действительно же веской причиной для прекращения употребления молокосодержащей пищи является аллергия на белок и непереносимость лактозы.

Альбина Комиссарова отметила, в настоящее время есть научные подтверждения слухов, что от молока возникает акне. Люди, которые опасаются этого, должны при употреблении вести дневник, и контролировать состояние кожи, отслеживая изменения. Что же касается мифа, в котором говорится о том, как молочная продукция провоцирует целлюлит, то его диетолог не подтверждает.