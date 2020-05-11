Британские эксперты назвали наиболее уязвимые для коронавируса категории работников

11.05.2020, 17:53, Разное

Британские эксперты провели анализ статистических данных, на основании результатов которого определили категории работников, наиболее подверженные негативному действию коронавируса. По словам специалистов, именно у сотрудников озвученных категорий чаще наступает летальный исход.

Впрочем, аналитики, представляющие Национальную статистическую службу Великобритании, сделали акцент на том, что информация о смертности касается не только COVID-19, но и других осложнений состояния здоровья умерших, спровоцированных SARS-CoV-2. В частности, проанализированы были данные, касающиеся летальных исходов, наступивших в период пандемии у 2494 граждан Соединенного Королевства, находящихся в трудоспособном возрасте – от 20 до 64 лет. Отмечается, что среди умерших 1612 человек были мужского пола.

В итоге самыми уязвимыми были названы охранники, а вслед за ними расположились следующие категории персонала: водители такси и легковых авто, повара, водители автобусов и работники, ухаживающие за людьми. Во всех случаях речь шла о сотрудниках-мужчинах. К слову, по мнению медиков, более высокий риск заражения коронавирусом и смертности от него у мужчин обусловлен высокой концентрацией в крови у них фермента, с которым особо успешно связывается SARS-CoV-2.