Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в надежде “стимулировать другие страны” последовать ее примеру

11.05.2020, 17:50, Новости дня

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной нефтяной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 миллион баррелей в сутки, пишет Reuters со сылкой на саудовское агентство агенство SPA.

Общее сокращение производства, согласно принятому решению минэнерго и обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, составит 4,8 млн баррелей в сутки. Всего в стране в июне будут добывать 7,492 млн б/с.

В министерстве энергетики подчеркнули, что такими мерами Саудовская Аравия хочет стабилизировать мировой рынок нефти, стимулируя другие страны выполнять свои обязательства по снижению добычи.

Кувейт поддержал решение королевства и в июне дополнительно уменьшит нефтедобычу на 80 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти страны Халед аль-Фадыл.

Из-за новостей о сокращении добычи нефти цена июльского фьючерса на нефть марки Brent превысила $31. Июньский фьючерс американской нефти WTI вырос на 0,08% – до $24,76.

В апреле страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае – июне 2020 года с целью поддержать мировые цены, упавшие из-за пандемии коронавируса. Соглашение вступило в силу с 1 мая.