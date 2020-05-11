 

Голикова: РФ придется жить с этой инфекцией

11.05.2020, 17:48, Новости дня

России нужно расширять тестирование на коронавирус, так как нам придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня мы уже проводим 5,6 млн исследований, и 66 субъектов РФ имеют достаточно высокие показатели тестирования. И мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление. Нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население», – передает ее слова РИА «Новости».

Она также заявила, что 11 регионов РФ могли бы выйти сразу на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса.

Президент Владимир Путин в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, а также объявил о прямой помощи гражданам.



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