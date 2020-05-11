В Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 3,8

11.05.2020, 17:45, Новости дня

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 32 км к юго-западу от северокорейской провинции Канвондо, сообщило в понедельник Метеорологическое управление Южной Кореи.

Землетрясение было зафиксировано в 07.45 утра в округе Пхенган, который граничит с Южной Кореей. Эксперты подтвердили, что речь идет о природном землетрясении.

Толчок произошел на глубине 16 км, добавляют метеорологи.