Грузия: число заболевших COVID-19 идет на спад

11.05.2020, 17:45, Новости дня

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Грузии идет на спад. По состоянию на 11 мая впервые количество выздоровевших пациентов (317), превысило число активных случаев (311). При этом, согласно статистике, на контролируемой грузинскими властями территории коронавирусом инфицированы 638 человек. Фатальный исход был зафиксирован в 11 случаях.

«Если посмотреть на данные, на протяжении больше недели количество новых случаев заражения COVID-19 не превышает однозначную цифру. Если так продолжится, можно будет сказать, что пик преодолен. Хотя население должно продолжить использовать те же средства защиты, как и ранее, а также сохранить тот же уклад жизни… Мы должны продолжать жить в условиях ограничений», – заявила СМИ 11 мая директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбаиа.

В свою очередь премьер Грузии Георгий Гахария призвал население страны «не расслабляться» из-за спада эпидемии, заявив 11 мая, что пока рано праздновать победу над COVID-19: «Мы так или иначе нормально справляемся с вирусом, но это процесс, –невозможно сказать, что мы уже с ним справились или же его победили».

Сепаратистские регионы и соседние страны

В то же время в сепаратистских регионах Грузии COVID-19 начал распространяться именно в последние недели. Согласно де факто властям в Цхинвальском регионе, на этой территории первый случай коронавируса был зафиксирован 6 мая. В настоящее время выявлено 23 случая заражения COVID-19. Источником инфекции оказались учащиеся российских ВУЗов, которые досрочно вернулись домой из-за пандемии.

Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, заболевание COVID-19 подтвердилось у девяти лиц. Из них двое вылечились, одна пациентка умерла, а остальные шесть зараженных коронавирусом проходят лечение в местных больницах. Все они студенты, вернувшиеся в Абхазию из РФ.

Ситуация в соседних странах обстоит следующим образом: в Армении – 3,392 инфицированных коронавирусом, из них 1,359 выздоровели и 46 умерли, в Азербайджане – 2,519 случаев COVID-19, из них 1,650 пациентов выздоровели и 32 скончались, в России – 221,344 подтвержденных фактов заболевания, с 39,801 случаями излечения и 2,009 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 138,657 инфицированных COVID-19, из них 92,691 выздоровели, и 3,786 – умерли.

Туризм в эпоху коронавируса

Грузинские власти намерены поэтапно ослаблять режим карантина, в котором страна живет с конца марта. 11 мая были отменены ограничения, касающиеся въезда и выезда из Тбилиси, введенные 15 апреля. Также были открыты все виды производства и все виды объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы (за исключением магазинов одежды и обуви).

Как ранее сообщил грузинский премьер Георгий Гахария с 15 июня Грузия откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов. Премьер утверждает, что открытие границ будет безопасным.

«Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты», – сообщил Гахария.

Как заявляют грузинские власти, для привлечения туристов Грузия может использовать тот факт, что страна достигла прогресса в контроле распространения COVID-19. «Коридоры безопасности» о которых говорит руководство страны, подразумевают, что туристы будут отдыхать в так называемых «зеленых зонах», в которых будет обеспечена безопасность от заражения COVID-19 как для самих туристов, так и для местного населения. Также планируется, что процедура проверки приезжающих на коронавирус будет осуществляться на границе в течение одного часа.

При этом министр экономики Грузии Натия Турнава заявила 11 мая, что страна готова принимать туристов и из РФ: «Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде».

Согласно официальной статистике, Грузия в 2019 году приняла более 9,3 млн иностранных визитеров. Отсюда по числу въехавших в Грузию гостей, россияне оказались на втором месте (1 млн 463 тыс. человек). Причем число российских туристов в Грузии значительно сократилось во второй половине прошлого года, в частности после того, как с 8 июля 2019 года, согласно указу президента России, было приостановлено прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Примечательно, что в 2018 году Грузию посетили 8,78 млн иностранных туристов, из них 1,4 млн гостей были граждане РФ.