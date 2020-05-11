 

“Независимость от поставок российского газа”. Польша договорилась с Данией и Швецией о прокладке газопровода Baltic Pipe

11.05.2020, 17:40, Новости дня

Правительство Швеции 7 мая одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, таким образом сняты последние препятствия для начала строительства магистрали, по которой норвежский газ будет поступать в Данию и Польшу. Об этом сообщил на своем сайте оператор газопровода, польская компания Gaz-System.

Ранее полный набор административных разрешений был получен в Польше и Дании.

“Это решение показывает, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза в контексте укрепления сотрудничества между странами, а также, что важнее всего, для независимости от поставок природного газа из России”, – сказал президент Gaz-System Томаш Стемпень.

Согласно графику, первые работы начнутся во второй половине 2020 года. Длина подводной части (дно Балтийского моря) составит 275 км. Прокладка труб начнется летом 2021 года. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – октябрь 2022 года.

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны. Газопровод сможет транспортировать 10 млрд м³ природного газа в год в Польшу и 3 млрд м³ газа в Данию.

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В 2018 году Польша заявила, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского “Газпрома”.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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