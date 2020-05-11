 

При внедрении адаптивного карантина в Украине ношение масок будет обязательным – Офис президента

11.05.2020, 17:40, Новости дня

В Офисе президента сегодня состоялось селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского, посвященное предотвращению распространения коронавируса. В ходе совещания обсуждались планы по смягчению карантина, сообщает 11 мая сайт главы государства.

В частности, в Офисе президента отметили, что во избежание вспышек COVID-19 при внедрении адаптивного карантина в Украине ношение масок и социальное дистанцирование будут обязательными.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Сегодня начинается первый этап снятия ограничений: будет разрешено посещение парков, скверов, прибрежных и лесопарковых зон отдыха; детских и спортивных площадок. Также смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов; салоны красоты, стоматологические кабинеты и клиники; нотариальные и адвокатские конторы. Кроме того, возобновить работу могут музеи, библиотеки и заповедники.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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