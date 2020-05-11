Два клуба украинской Премьер-лиги возобновляют тренировки

11.05.2020, 17:40, Новости дня

Киевское “Динамо” и ФК “Александрия”, выступающие в высшей лиге украинского чемпионата по футболу, объявили о возобновлении тренировок с 12 мая.

Как отмечает пресс-служба киевского клуба, команда соберется во вторник на базе в Конча-Заспе и проведет первую тренировку за последние два месяца.

“Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда “Динамо”, тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19″, – сказано в сообщении.

Пресс-служба “Александрии” отметила, что игроки и персонал клуба пройдут тестирование 12 мая. “Только после получения результатов тестов команда возобновит тренировочный процесс. Тренерский штаб уже сдал тесты – все здоровы”, – сообщили в ФК “Александрия”.

Игроки и персонал ФК “Колос” сдали тесты 10 мая, сообщается на официальном сайте клуба. “Сегодня были получены результаты – ни одного положительного среди 45 членов клуба. […] О том, когда и в каком формате футболисты “Колоса” начнут тренировочный процесс, мы сообщим дополнительно”, – отметили в пресс-службе.

Главный тренер СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко 8 мая заявлял, что команда готовится вернуться к тренировкам с 11 мая. Однако на момент публикации новости на сайте спортивного клуба не сообщалось, что “Днепр-1” возобновил тренировочный процесс.

Другие команды о возобновлении тренировок пока не сообщали.

Последний тур чемпионата Украины среди команд высшей лиги перед введением карантина из-за коронавируса был сыгран 13 марта.