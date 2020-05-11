Мэр Москвы поблагодарил президента за меры поддержки

11.05.2020, 17:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за озвученные им меры поддержки для социальных работников, семей с детьми, а также бизнеса.

"Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей", — сказал Собянин на совещании с главой государства по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Столичный мэр особо отметил важность помощи семьям с детьми, которые в настоящее время являются наиболее уязвимой категорией граждан.

Собянин также сообщил на совещании, что за последние 20 дней Москва нарастила объем тестирований на коронавирус в три раза. Эти меры позволили обеспечить раннюю выявляемость заболевших, которых в зависимости от тяжести состояния отправляют на лечение в стационар либо оставляют дома на карантине. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается, — доложил градоначальник.

Что касается ситуации по стране в целом, Собянин, который также является главой рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, указал, что, несмотря на некоторую стабилизацию роста заболеваемости и снижение количества заболевших в ряде регионов, риск дальнейшего распространения инфекции сохраняется.

Поэтому он заявил, что необходимо обеспечить нормальную жизнь а регионах "уже в какой-то новой реальности", с учетом всех ограничений. Собянин назвал пять ключевых направлений деятельности по обеспечению нормальной жизни и работы экономики, в числе которых ответственность работодателей, открывающих свое предприятие, а также ответственное поведение самих граждан. Мэр сообщил, что в столице с 12 мая начинают работать в обычном режиме предприятия промышленности и стройплощадки.

"Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных выявленных больных. Наоборот, чем больше мы выявим людей, чем больше оттестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь", — подчеркнул Собянин.

Прямую трансляцию с совещания по эпидемиологической обстановке в стране вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.