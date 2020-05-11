Вирусологи лаборатории Уханя описали меры безопасности при работе с биоматериалами

11.05.2020, 17:30, Разное

В Институте вирусологии Уханя рассказали об особенностях работы их учреждения. По словам сотрудников, лаборатория имеет самую высокую степень безопасности, ведь здесь происходит исследование опасных вирусов и других микроорганизмов.

Директор Уханьской государственной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что при конструкции учреждения учитывались все факторы, способные привести к утечке вируса, поэтому ни один микроорганизм не смог бы оказаться за его пределами. Сотрудники лаборатории придерживаются строгих правил во время работы с отходами или инфекционными материалами, кроме того, у них регулярно проверяют психическое и физическое здоровье.

В самой лаборатории использованы технологии отрицательного давления, благодаря которым воздух, циркулирующий внутри учреждения, не способен попасть в окружающую среду. Обработка отходов заключается в воздействии высокой температурой, затем их утилизируют специализированные компании, получившие на это лицензию, пишет издание South China Morning Post.