Суперкомпьютер Aurora от Intel получит процессоры Xeon и мощный GPU

11.05.2020, 17:30, Разное

Компания Intel намерена выпустить суперкомпьютер Aurora, который будет оснащен двумя процессорами Xeon и шестичиповым GPU. Релиз должен состояться в следующем году.

Американская фирма Intel пока еще не представила ни одного технологического продукта, оснащенного GPU Xe даже стартового уровня, хотя год назад она презентовала суперкомпьютер Aurora с аналогичными микросхемами в своей основе. В момент анонса этого оборудования первым был представлен суперкомпьютер типа Exascale, но с учетом того, что сконструировать его разработчики обязывались лишь в 2021 году.

Недавно появились сведения о новой установке. Срок выхода остается тот же, так как именно в этот период Аргоннская национальная лаборатория намерена обзавестись оборудованием. Aurora получит ряд вычислительных узлов с парой процессоров Xeon Sapphire Rapids и шестью GPU Ponte Vecchio. Последние объединят в один графический ускоритель, иначе говоря, аппаратура станет функционировать на многочиповом процессоре. Общая системная память составит 10 Пб. Упомянутые выше процессоры Xeon основаны на архитектуре Willow Cove, производимой по 10-нанометровой технологии.

Прежде сообщалось, что линейка процессоров Xeon Comet Lake-H появится в скором времени. Начальная частота чипа – 2,4 ГГц, он поддерживает технологии Intel vPro и память ECC.