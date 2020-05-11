Создатель “Омбудсмена полиции” госпитализирован из изолятора в хирургию

11.05.2020, 17:30, Разное

Основателя Telegram-канала “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова госпитализировали в отделение хирургии одной из клиник. До госпитализации местом его пребывания был изолятор временного содержания.

Об этом стало известно благодаря сообщению его адвоката Сергея Бадамшина, размещенном на ресурсе Telegram-канала “ВЛагерь”. По словам юриста, ночью к находящейся в ИВС знаменитости была вызвана скорая, которой он и был перевезен в 20-ю больницу.

Стоит напомнить, что ранее Воронцов был арестован Тверским судом и помещен в ИВС. Причиной такого решения стало обвинение его в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-коллеги по полиции, которое, к слову, Воронцов отрицает.