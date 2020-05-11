 

Диджей Diplo и участница конкурса “Мисс Вселенная” Джевон Кинг стали родителями

11.05.2020, 17:10, Разное

41-летний Diplo подтвердил, что действительно стал отцом в третий раз – третьего по счету сына ему подарила 30-летняя модель, представлявшая Тринидад и Тобаго на конкурсе “Мисс Вселенная” в 2014 году, Джевон Кинг. Малыш по имени Пейс появился на свет еще 21 марта, но подтвердить факт отцовства диджей решился только вчера. С Джевон, к слову, они не состояли в серьезных отношениях, но сейчас продолжают общаться и стараться общими усилиями воспитывать сына.

Джевон Кинг и Пейс

Спасибо за то, что подарили мне жизнь, или помогаете мне ее создавать – три сильнейшие матери в мире… Я все еще в процессе, но у меня уже сейчас есть три потрясающих парня, которых я люблю до луны и обратно,

– написал Diplo, опубликовав в Instagram-карусели три снимка – своей мамы, своей бывшей жены Кэтрин Локхарт с компании их сыновей Локетта и Лейзера, а также Джевон Кинг и Пейса. 

Diplo с мамойКэтрин Локхарт с сыновьямиДжевон Кинг и ПейсDiplo не впервой становиться отцом, когда он уже не поддерживает романтические отношения с матерью ребенка. Например, средний сын диджея – Лейзер (Major Lazer – музыкальный проект Diplo) – появился на свет, когда тот уже расстался с Кэтрин Локхарт и начал встречаться с певицей Кэти Перри. Их отношения продлились недолго, но артисты остались друзьями.



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