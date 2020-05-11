 

«Ждите новых хитов»: Любовь Успенская предупредила поклонников о скором выходе новых песен

11.05.2020, 17:09, Разное

Популярная исполнительница Любовь Успенская в своей недавней публикации в соцсети Instagram рассказала, что во время самоизоляции подготовила для поклонников несколько новых композиций. Сообщается, что она поделится с ними уже в ближайшее время.
По словам певицы, весенняя пора является тем временем, когда унывать нельзя. Вдобавок, знаменитость поинтересовалась у интернет-пользователей, как они отпраздновали День Победы и чем собираются заниматься во время карантина, уточняет издание «ГлобалМСК».

В комментариях к публикации некоторые подписчики стали перечислять любимые песни Успенской, добавив, что очень ждут её новых творений. За считанные часы пост набрал свыше 35 тысяч отметок «Мне нравится».



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