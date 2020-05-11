 

Владимир Путин объявил о продлении полномочий глав регионов России

11.05.2020, 17:09, Разное

Сегодня Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам. Во время выступления президент РФ объявил о продлении полномочий глав регионов.
Владимир Путин снова выступил перед жителями России, рассказав, какие меры будут приниматься в стране в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил, что в сложившихся условиях необходимо продлить действие полномочий глав регионов. Этого требуют обстоятельства. Именно губернаторы несут ответственность за осуществление действий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, и в настоящий момент государство стоит на пороге начала снятия некоторых ограничений и смягчения других.

Президент снова напомнил, какие действия начнут приниматься в регионах, будут решать их главы. При этом основываться и делать выводы, принимая решения об отмене тех или иных мер, чиновники должны, учитывая рекомендации представителей здравоохранения.



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