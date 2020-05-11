 

Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан

11.05.2020, 17:08, Новости дня

Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, сообщил президент Владимир Путин.

Он отметил, что решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, и надо отнестись к этому серьезно, передает РИА «Новости».

«Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя, нужно пройти между Сциллой и Харибдой», – передает слова президента ТАСС.

Президент в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, также он объявил о прямой помощи гражданам.



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