 

Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

11.05.2020, 17:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента Владимира Путина поручить правительству оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса.

Путин согласился с идеей Собянина о частичной компенсации регионам средств из-за выпадающих доходов, передает РИА «Новости».

Президент в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. Также оно объявил о прямой помощи гражданам и о принятии нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса.



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