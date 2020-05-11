В Xiaomi разрабатывают два смартфона с изогнутыми экранами и частотой обновления 120 Гц

11.05.2020, 16:53, Разное

Инсайдеры сообщили, что в настоящий момент специалисты из Xiaomi разрабатывают два новых смартфона. Обе модели будут отличаться изогнутыми экранами и частотой обновления 120 Гц.

Появилась информация об очередных новинках от китайского производителя. Инсайдеры узнали, что в Xiaomi работают сразу над двумя гаджетами из топового сегмента. На это указывают некоторые факторы. В первую очередь, модели снабдят изогнутыми экранами, а во-вторых, их частота обновления достигнет 120 Гц. Известны и кодовые названия новинок: Apollo и Verthandi. По мнению экспертов, один или оба этих аппарата могут иметь отношение к линейке Mi Mix 4. При этом специалисты подчёркивают, наверняка речь идёт о разных девайсах, поскольку их названия относятся к мифологиям, происходящим из средиземноморских стран и Скандинавии.

В то же время отмечается, Verthandi уже фигурировал в ранних слухах. Инсайдеры приписывали ему процессор Snapdragon 865 от Qualcomm и некую камеру, отвечающую самым современным стандартам. Вероятно, речь идёт об объективе с разрешением выше 108 Мп. Тем не менее, пока не стоит ожидать скорого анонса новинок.