Мария Максакова будет судиться с экс-женой Дениса Вороненкова из-за квартиры

11.05.2020, 16:53, Разное

Оперная певица Мария Максакова пережила ряд трудностей после убийства мужа Дениса Вороненкова. Теперь она намерена судиться с его экс-женой ради недвижимости.

Мария Максакова заявила, что три года назад она оформила доверенность на жилье в Москва-Сити на дочь Дениса Вороненкова Екатерину. Девушка, хорошо общавшаяся с матерью, позже продала квартиру экс-следователю Денису Панаитову за 38 миллионов рублей, но оперная певица ничего не получила из этих денег.

Ныне исполнительница заявила, что дочь ее бывшего мужа могла избавиться от жилья, будучи в неадекватном состоянии, что сыграло роль в доверии Панаитову, который состоял в дружбе с покойным депутатом. Она сама подписала доверенность на Екатерину, когда находилась в депрессии при переезде на Украину.

Теперь Мария Максакова собирается судиться с экс-женой убитого супруга Светланой Макеенко, ответчиком по делу проходит и падчерица Екатерина. Ранее она уже пыталась оспорить сделку по продаже недвижимости, но безрезультатно.