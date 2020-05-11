 

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

11.05.2020, 16:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 году ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.

Также 5 тыс. выплачиваются россиянам, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кроме того, текст указа дополняется пунктом о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

«Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).», – говорится в документе.

Также указывается, что ежемесячные выплаты и единовременная выплата «не учитываются в составе доходов семей получателей выплат» при предоставлении им другим мер соцподдержки.

За назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года.

Указ вступил в силу.

Президент в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России, а также объявил о прямой помощи гражданам.



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