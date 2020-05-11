Голикова заявила о тенденции к снижению темпов прироста зараженных

11.05.2020, 16:48, Новости дня

В РФ начала фиксироваться тенденция к снижению темпов прироста числа зараженных, но в ряде регионов темпы еще высоки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, темпы прироста на 11 мая составляют 5,6%, передает РИА «Новости».

В то же время, заметила Голикова, доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза, что говорит об утяжелении клинических форм заболевания и недостаточности выявления.

Голикова добавила, что летальность от коронавируса в РФ в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. При этом коечный фонд в РФ выше на 38,6% от норматива, 41,3% свободных мест.

Она добавила, что на первом этапе выхода из ограничений в связи с коронавирусом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 1%.

За сутки в РФ подтвердили 11 тыс. 656 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 221 тыс. 344 случая заболевания.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в стране, а также объявил о прямой помощи гражданам.