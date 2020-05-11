 

Украина предоставила пост еще одному разыскиваемому Грузией скандальному политику

11.05.2020, 16:48, Новости дня

Экс-генпрокурор и министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, заочно осужденный на родине по ряду дел и разыскиваемый грузинскими властями, является главным советником генпрокурора Украины, сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Адеишвили заочно осужден в Грузии на разные сроки, самый максимальный из них – пять лет. Он разыскивается. Адеишвили считается одним из архитекторов режима Саакашвили в Грузии. В частности, с его именем связывают жесточайшее давление на суд и бизнес. Адеишвили бежал из Грузии в 2012 году после того, как «Грузинская мечта» победила на выборах в парламент.

Комментируя это заявление, исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кобахидзе заявил, что со стороны Тбилиси сведения о назначении Адеишвили советником украинского генерального прокурора будут уточнены.

В понедельник в грузинскую столицу через Минск прибыл посол на Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный для консультаций после того, как в Киеве должность получил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и 6 лет лишения свободы.

Теймураз Шарашенидзе сообщил, что перед отъездом в Тбилиси посетил в Киеве МИД Украины, где сообщил о протесте Грузии по поводу назначения Саакашвили.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла.



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