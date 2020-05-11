Проект: после репетиции парада Победы сотни военных заболели COVID-19

11.05.2020, 16:38, Новости дня

По меньшей мере 376 военнослужащих заразились коронавирусной инфекцией после репетиций парада Победы, сообщает в своем расследовании издание “Проект”.

Парад Победы военнослужащие репетировали на подмосковном полигоне Алабино с конца марта до 16 апреля (когда в Москве и области был введен так называемый режим самоизоляции). В мероприятии 9 мая должны были принять участие 15 тысяч человек, примерно 42 военных подразделения из 17 регионов России.

По словам самих военнослужащих и их родных, на репетициях не соблюдались меры безопасности и профилактики, военным не выдавались средства защиты в необходимом количестве, также были проигнорированы симптомы заболевания коронавирусной инфекцией.

Некоторые военные в Алабине носили маски, другим же приходилось их шить самим из марли. В Минобороны тем временем говорили о “беспрецедентных мерах профилактики” и измерении температуры у каждого участника репетиции парада по три раза в день.

В итоге, как пишут журналисты, коронавирусом заболели 90 учащихся и 16 офицеров Суворовского училища в Твери, 100 учащихся и 20 офицеров Нахимовского военно-морского училища, 50 учащихся Военно-музыкального училища имени Халилова в Москве и примерно 100 человек из Военного университета Минобороны. Также больных COVID-19 обнаружили в Преображенском полку и воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Журналисты отмечают, что в Минобороны занижали реальное количество заболевших коронавирусом кадет Суворовского училища: в ведомстве сообщили о восьми положительных результатах на COVID-19, когда как на самом деле заболевших кадет было 15 человек.

Согласно официальным данным на 10 мая, 1723 военнослужащих, 1132 курсанта и 55 воспитанников довузовских учебных заведений заразились коронавирусной инфекцией.

На запрос “Проекта” о точном количестве заболевших после репетиций парада Победы в Минобороны не ответили.

Шестого мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 228 кадет и суворовцев в российских военных училищах были заражены коронавирусом, а 19 заболевших были отправлены в больницы.

Также в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором военным запрещается разглашать информацию о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск в интернете и СМИ.