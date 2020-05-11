Чешские СМИ назвали имя дипломата, который мог привезти рицин

11.05.2020, 16:35, Новости дня

Чешские СМИ назвали предполагаемое имя российского дипломата, которого спецслужбы страны – также по информации прессы – подозревают в том, что он привёз в Прагу яд рицин для организации покушения на муниципальных политиков.

В репортаже Чешского телевидения, который вышел в эфир вечером в воскресенье в программе "168 часов", утверждается, что "следы ведут к Андрею Кончакову", исполняющему обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге.

Утверждается, что дипломат прилетел в Прагу 14 марта – ещё до отмены авиасообщения с Москвой из-за эпидемии коронавируса – и привёз яд в чемодане, который, согласно международной практике, не досматривался.

Ранее имя предполагаемого "человека с рицином" назвал чешский сайт Seznam Zprávy. В его материале ранее говорилось об "Андрее Владимировиче К.", 34-летнем дипломате (именно столько лет Кончакову), который возглавляет в Праге представительство одной из российских структур. Seznam взял у него интервью. Российский представитель отверг предположение, что привёз в Прагу яд, сказав, что в его чемодане были конфеты и средства дезинфекции. При этом он отметил, что официальное заявление может сделать, только согласовав его с Москвой.

Утром в понедельник Seznam в своей публикации заменил обозначение "К." на фамилию "Кончаков".

Кончаков не ответил на телефонные звонки Радио Свобода.

Андрей Кончаков, о котором чешские СМИ пишут как о предполагаемом сотруднике российских спецслужб, окончил МИФИ. В Чехии он работает уже несколько лет, во главе местного представительства Россотрудничества с 2017 года. Как глава представительства, он ведёт активную публичную деятельность. Он также активный пользователь фейсбука, в последние дни, в том числе и накануне, уже после публикаций в чешских СМИ, размещает на своей странице различные материалы, посвящённые дню Победы. Он не комментировал в фейсбуке обвинения в свой адрес.

В конце апреля журнал "Респект" сообщил о прибытии в Прагу российского дипломата с рицином в багаже. Источники издания сообщили, что он мог быть агентом российских спецслужб. Чешская контрразведка подозревала, что Москва может планировать атаку на муниципальных чешских политиков. Под охрану были взяты мэры двух пражских районов и самой Праги.

На днях чешская газета Lidové noviny утверждала, что дипломат, о котором предупредили спецслужбы, был сотрудником ФСБ под прикрытием. В анонимном сообщении утверждалось, что он мог везти с собой два яда, а не один. Вместе с рицином он мог перевозить и токсичный сакситоксин.

В сообщении газеты также называлась дата прибытия предполагаемого человека с рицином в Прагу – 14 марта – и отмечалось, что о его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение.

Газета подчёркивает, что неизвестно, действительно ли он доставил эти яды. По утверждению газеты, россиянин до сих пор может находиться на территории Чехии, так как его не за что объявлять персона нон грата. А публикации в СМИ о его появлении в республике поставили власти страны в неудобную ситуацию, потому что они не могут доказать, что он действительно представлял для кого-либо опасность.

Сообщалось, в частности, что покушение могло грозить Ондржею Коларжу, старосте Праги-6, инициатору демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, вызвавшего гнев Москвы. При этом памятник был демонтирован 4 апреля, то есть уже после того, как – по утверждениям СМИ – яд был доставлен в Прагу. Это ставит под сомнение первоначальные утверждения издания "Респект", связывавшего историю с рицином с демонтажом памятника.

Также, по утверждениям СМИ, под охрану были взяты мэр Праги Зденек Гржиб, по инициативе которого площадь, где расположено посольство России, была переименована в честь Бориса Немцова, и староста района Ржепорые Павел Новотный, инициатор установки памятника солдатам РОА. Оба этих решения втакже стретили критику Москвы.

Чешские власти официально не выдвигали в адрес России обвинений в подготовке покушения на муниципальных политиков.

Российские власти историю с рицином отвергают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл публикацию "Респекта" "похожей на утку"; глава МИД Сергей Лавров отметил, что утверждения в тексте "немыслимые".