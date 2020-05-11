Топ-менеджер Bethesda ответил фанатам по поводу релиза The Elder Scrolls VI

11.05.2020, 16:30, Разное

Геймерам не стоит ожидать в скором времени появления нового эпизода The Elder Scrolls. В таком духе на соответствующий вопрос ответил представитель студии Bethesda Softworks Пит Хайнс.

В социальной сети Twitter один из поклонников проекта поинтересовался у старшего вице-президента Bethesda Softworks Пита Хайнса касательно сроков появления информации о новой части популярной игры The Elder Scroll VI. На это топ-менеджер заявил, что новинку стоит ожидать только после выхода на рынок Starfield, но и об этом проекте пока ничего не известно, добавив, что в настоящее время ему очень тяжело скорректировать ожидания людей. При этом другой комментатор отметил, что многочисленные фанаты придут в негодование от такой плохой новости, на что один из руководителей компании назвал их невыносимыми, порекомендовав «наслаждаться разочарованием».

The Elder Scrolls VI официально презентовали во время выставки ЕЗ 2018. Такой ранний анонс связан с нежеланием разработчиков разочаровывать поклонников в связи с демонстрацией мобильной версии “Свитков” под названием Blades и Fallout 76. Подробности игры пока держатся в секрете.