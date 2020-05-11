«Естественный процесс»: Эксперт высказалась о приросте заразившихся коронавирусом в России

11.05.2020, 16:30, Разное

Российский медицинский эксперт назвала естественным процессом увеличение количества зараженных коронавирусом в стране. Она отметила, что ранние прогнозы не подтвердились, поскольку не учитывались случаи инфицирования в регионах России.

По словам директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ и член-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой, ранее предполагалось, что РФ в скором времени выйдет на плато по количеству зараженных, но эти прогнозы не оправдались. Коронавирус пришел в регионы, и именно они дают нежелательную статистику.

Кроме того, Мокрышева не отрицает новой волны заражения из-за массовых гуляний на 9 мая. Народ устал сидеть дома, а региональные власти ничего не сделали для того, чтобы воспрепятствовать организации мероприятий. Вторая вспышка может принести еще больше смертей, отмечает агентство ТАСС.