В июне Саудовская Аравия снизит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки

11.05.2020, 16:27, Новости дня

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, сообщило агентство SPA 11 мая.

Таким образом, в следующем месяце страна будет добывать чуть менее 7,5 млн баррелей в сутки. Это примерно на 4,8 млн баррелей в сутки ниже, чем в апреле.

Кроме того, министерство призвало Saudi Aramco по договоренности с клиентами стремиться с сокращению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,5 млн баррелей в сутки.

В министерстве энергетики подчеркнул, что таким образом пытаются стимулировать членов Организации стран – экспортеров нефти и партнеров (ОПЕК+), а также другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Агентство Bloomberg сообщило, что если Саудовская Аравия выполнит свои обещания, то добыча нефти в этой стране упадет до самого низкого уровня с 2002 года.

Сразу после заявления Саудовской Аравии цены на нефть пошли вверх, сообщило агентство Reuters. Нефть марки Brent подорожала почти на 1%, до $31,16 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate – на 1,5%, до $25,12 за баррель. Ранее в ходе сессии обе марки нефти подешевели более чем на $1.

Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть снизился примерно на 30% (это около 30 млн баррелей в сутки).

12 апреля члены ОПЕК, Россия и ряд других стран заявили, что договорились о сокращении объема добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всей поступающей на рынок нефти (Саудовская Аравия, как и Россия, обязалась снизить добычу в этот период на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн). Затем до конца года нефтедобыча будет снижена на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по май 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире.