В связи с ослаблением карантина открываются сервисные центры МВД Украины. Обслуживать будут только по записи

11.05.2020, 16:27, Новости дня

В связи с ослаблением карантина в Украине 12 мая возобновят работу сервисные центры МВД Украины, сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что услуги в сервисных центрах будут предоставляться только по предварительной записи – для этого на сайте Главного сервисного центра МВД Украины открыта функция “Запись в электронную очередь”. Такая же функция есть и в электронном кабинете водителя, но Геращенко отметил, что сейчас необходимо пользоваться новым функционалом.

Получить талон в электронную очередь можно, авторизовавшись через Bank ID или Mobile ID. После этого нужно выбрать региональный сервисный центр, выбрать дату, выбрать услугу, которая вам необходима, а затем скачать электронный талон (он также автоматически отправляется на указанную в профайле электронную почту).

“Онлайн-запись индивидуальна и не может передаваться другому человеку. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным является основанием для отмены регистрации в электронной очереди”, – подчеркнул Геращенко.

На данный момент для записи доступны даты с 12-го по 25 мая.

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які… Posted by Антон Геращенко on Esmaspäev, 11. mai 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Сегодня начинается первый этап снятия ограничений: будет разрешено посещение парков, скверов, прибрежных и лесопарковых зон отдыха; детских и спортивных площадок. Также смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов; салоны красоты, стоматологические кабинеты и клиники; нотариальные и адвокатские конторы. Кроме того, возобновить работу могут музеи, библиотеки и заповедники.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.