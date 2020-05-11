Президент дал поручения, касающиеся банков и кредитов

11.05.2020, 16:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций, сообщается на сайте Кремля. Как и по ранее данным поручениям, отчет доклад по этому вопросу должны представить главе государства до 20 мая.

Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин рекомендовал Центробанку РФ совместно с кабинетом министров разработать меры, которые будут направлены на поддержание стабильной динамики кредитования как физических, так и юридических лиц. Новшества вступят в силу после снятия режима ограничений, во время которого действуют временные меры поддержки бизнеса и населения, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Доклад о выполнении этого поручения президент ждет до 1 июня.

Помимо этого президент поручил правительству проработать вопрос о переносе сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием на III квартал текущего года.

Ожидается, что к лету представят и законопроект о предоставлении банкам права признавать процентные доходы по кредитам, реструктурированным во время кредитных каникул, в том отчетном периоде, в котором произведена уплата таких процентов.

В эти же сроки будет подготовлен план мероприятий по ускоренному внедрению онлайн-технологий в банковскую сферу – еще больше банковских услуг бизнесу и населению начнут оказывать в дистанционном режиме. Ипотека, кредиты и даже идентификация клиентов (с их согласия) с использованием баз ГИС.

Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса, пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции, выделят более 81 миллиарда рублей.